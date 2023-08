ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Schoeller-Bleckmann-Investment eingefahren

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schoeller-Bleckmann-Aktie an diesem Tag 23,90 EUR wert. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,184 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 237,66 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 17.08.2023 auf 56,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 137,66 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann bezifferte sich zuletzt auf 880,85 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at