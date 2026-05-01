Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Hochrechnung 01.05.2026 10:03:56

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Schoeller-Bleckmann-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 35,60 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,809 Schoeller-Bleckmann-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,79 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Papiers am 30.04.2026 auf 36,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,79 Prozent angezogen.

Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 583,10 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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