Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Schoeller-Bleckmann-Performance 19.06.2026 10:04:24

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren gekostet

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 18,868 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 593,40 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 18.06.2026 auf 31,45 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 593,40 EUR entspricht einer negativen Performance von 40,66 Prozent.

Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 527,94 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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