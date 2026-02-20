ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.02.2025 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Anteile betrug an diesem Tag 34,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 289,017 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 10 534,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,45 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,35 Prozent zugenommen.

Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 567,34 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

