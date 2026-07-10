Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Lukratives Schoeller-Bleckmann-Investment? 10.07.2026 10:04:08

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Schoeller-Bleckmann-Anlage von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Schoeller-Bleckmann-Anlage von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug an diesem Tag 29,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,389 Schoeller-Bleckmann-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (30,20 EUR), wäre das Investment nun 1 008,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,83 Prozent.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 483,82 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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