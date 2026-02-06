Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Langfristige Anlage
|
06.02.2026 10:04:18
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schoeller-Bleckmann-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,954 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,08 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 05.02.2026 auf 33,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,92 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 523,21 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
