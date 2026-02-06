ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schoeller-Bleckmann-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,954 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,08 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 05.02.2026 auf 33,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,92 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 523,21 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at