WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

Langfristige Anlage 06.02.2026 10:04:18

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schoeller-Bleckmann-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,954 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,08 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 05.02.2026 auf 33,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,92 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 523,21 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

23.01.26 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
26.08.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

