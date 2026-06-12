ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Schoeller-Bleckmann-Anteile an diesem Tag bei 30,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,236 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 111,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,81 Prozent vermehrt.

Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 545,28 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at