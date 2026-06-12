Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Rentable Schoeller-Bleckmann-Investition?
|
12.06.2026 10:03:55
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Schoeller-Bleckmann-Anteile an diesem Tag bei 30,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,236 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 111,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,81 Prozent vermehrt.
Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 545,28 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX legt zum Handelsende Turbo ein (finanzen.at)
|
12.06.26
|ATX aktuell: ATX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
11.06.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
11.06.26