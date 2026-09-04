Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnender Schoeller-Bleckmann-Einstieg?
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04.09.2026 10:03:59
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug an diesem Tag 26,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,738 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 30,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,27 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,27 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Schoeller-Bleckmann belief sich jüngst auf 477,51 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
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|Schoeller-Bleckmann
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