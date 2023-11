ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Schoeller-Bleckmann-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,749 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2023 gerechnet (46,45 EUR), wäre die Investition nun 685,10 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 685,10 EUR, was einer negativen Performance von 31,49 Prozent entspricht.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 751,08 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at