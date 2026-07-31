Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Rentable Schoeller-Bleckmann-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,84 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,235 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (29,50 EUR), wäre das Investment nun 537,93 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 537,93 EUR, was einer negativen Performance von 46,21 Prozent entspricht.
Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 457,81 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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