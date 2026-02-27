Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lukrativer Schoeller-Bleckmann-Einstieg?
|
27.02.2026 10:03:43
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Schoeller-Bleckmann-Aktie bei 69,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investierten, hätten nun 1,441 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie auf 36,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 47,05 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Schoeller-Bleckmann einen Börsenwert von 588,62 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
