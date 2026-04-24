Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schoeller-Bleckmann-Investition 24.04.2026 10:03:40

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers betrug an diesem Tag 56,90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 175,747 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 441,12 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 35,59 Prozent.

Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 590,19 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

mehr Nachrichten