Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Schoeller-Bleckmann-Investition
|
24.04.2026 10:03:40
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers betrug an diesem Tag 56,90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 175,747 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 441,12 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 35,59 Prozent.
Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 590,19 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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