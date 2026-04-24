ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers betrug an diesem Tag 56,90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 175,747 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 441,12 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 35,59 Prozent.

Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 590,19 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at