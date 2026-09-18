ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie Investoren gebracht.

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,55 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 307,220 Schoeller-Bleckmann-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 29,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 185,87 EUR wert. Mit einer Performance von -8,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 467,27 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at