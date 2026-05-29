Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lukrativer Schoeller-Bleckmann-Einstieg?
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29.05.2026 10:03:53
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 36,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,248 Schoeller-Bleckmann-Papiere. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 28.05.2026 920,98 EUR wert, da der Schlussstand 33,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,90 Prozent abgenommen.
Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 545,28 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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