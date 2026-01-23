Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnende Schoeller-Bleckmann-Investition?
|
23.01.2026 10:04:02
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,90 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,855 Schoeller-Bleckmann-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 32,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 902,51 EUR wert. Mit einer Performance von -9,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Schoeller-Bleckmann einen Börsenwert von 490,91 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
