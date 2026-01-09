Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Schoeller-Bleckmann-Anlage unter der Lupe
|
09.01.2026 10:05:10
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Schoeller-Bleckmann-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Schoeller-Bleckmann-Aktie letztlich bei 36,55 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 273,598 Schoeller-Bleckmann-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 8 481,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 15,18 Prozent verkleinert.
Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 486,18 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
|
06.01.26