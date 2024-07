ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.07.2023 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 18,484 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.07.2024 666,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,05 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 33,36 Prozent verkleinert.

Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 574,43 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at