ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,806 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 258,06 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Anteils am 29.01.2026 auf 87,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,81 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich jüngst auf 10,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at