ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das STRABAG SE-Papier bei 37,65 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 265,604 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 94,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 152,72 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 151,53 Prozent.

Zuletzt verbuchte STRABAG SE einen Börsenwert von 10,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at