STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Langfristige Performance
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17.07.2026 10:03:58
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie betrug an diesem Tag 37,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in STRABAG SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,954 STRABAG SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 2 320,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,10 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 132,08 Prozent.
Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 9,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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