ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen STRABAG SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 260,417 STRABAG SE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 101,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 26 458,33 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 164,58 Prozent.

STRABAG SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at