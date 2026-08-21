STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 21.08.2026 10:03:51

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.08.2021 wurde das STRABAG SE-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das STRABAG SE-Papier letztlich bei 37,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 2,660 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 220,74 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 20.08.2026 auf 83,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 120,74 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich jüngst auf 9,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SE

mehr Analysen
22.05.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
19.02.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 85,70 3,25% STRABAG SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot
20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street startet etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen