STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Frühe Anlage
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21.08.2026 10:03:51
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingebracht
Am 21.08.2021 wurde das STRABAG SE-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das STRABAG SE-Papier letztlich bei 37,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 2,660 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 220,74 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 20.08.2026 auf 83,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 120,74 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich jüngst auf 9,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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