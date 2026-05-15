STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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STRABAG SE-Investment im Blick 15.05.2026 10:03:59

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12,469 STRABAG SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 139,65 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,97 Prozent mehr wert.

Insgesamt war STRABAG SE zuletzt 10,68 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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