STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|STRABAG SE-Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 76,70 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 130,378 STRABAG SE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 428,94 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Anteils am 26.11.2026 auf 103,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,29 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 11,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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