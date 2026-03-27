STRABAG Aktie

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Langfristige Investition 27.03.2026 10:05:09

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in STRABAG SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 38,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,577 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.03.2026 219,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 85,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119,59 Prozent erhöht.

Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 9,84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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