STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STRABAG SE-Anlage 26.12.2025 10:03:34

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien feiertags-bedingt kein Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren STRABAG SE-Anteile 39,95 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,503 STRABAG SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 199,50 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Papiers am 23.12.2025 auf 79,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,50 Prozent erhöht.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten