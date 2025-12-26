ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien feiertags-bedingt kein Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren STRABAG SE-Anteile 39,95 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,503 STRABAG SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 199,50 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Papiers am 23.12.2025 auf 79,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,50 Prozent erhöht.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

