STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|STRABAG SE-Investition
|
03.04.2026 10:03:38
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,85 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 31,397 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 88,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 762,95 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176,30 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 10,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
03.04.26
|ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
31.03.26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
31.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Wien: So performt der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.03.26
|ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SE
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|03.06.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|88,00
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.