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STRABAG SE-Investition 03.04.2026 10:03:38

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,85 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 31,397 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 88,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 762,95 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176,30 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 10,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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