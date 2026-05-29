STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Lukrativer STRABAG SE-Einstieg?
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29.05.2026 10:03:53
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die STRABAG SE-Aktie bei 36,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,755 STRABAG SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,20 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 156,20 Prozent gesteigert.
Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 10,72 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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