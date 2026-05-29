ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in STRABAG SE gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die STRABAG SE-Aktie bei 36,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,755 STRABAG SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,20 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 156,20 Prozent gesteigert.

Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 10,72 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at