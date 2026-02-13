STRABAG Aktie

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

Lohnender STRABAG SE-Einstieg? 13.02.2026 10:03:58

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.02.2016 wurde die STRABAG SE-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,21 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 4,502 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.02.2026 400,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +300,27 Prozent.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,72 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

