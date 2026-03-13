STRABAG Aktie
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem STRABAG SE-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,553 STRABAG SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 3 761,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 276,17 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 10,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
