STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Performance im Blick
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20.11.2026 10:03:33
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen
STRABAG SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,787 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 104,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 416,39 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 3 416,39 EUR, was einer positiven Performance von 241,64 Prozent entspricht.
Insgesamt war STRABAG SE zuletzt 11,84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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