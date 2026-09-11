STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Investmentbeispiel
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11.09.2026 10:03:35
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das STRABAG SE-Papier bei 39,15 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 2,554 Anteile im Depot. Die gehaltenen STRABAG SE-Anteile wären am 10.09.2026 262,58 EUR wert, da der Schlussstand 102,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 162,58 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte STRABAG SE einen Börsenwert von 11,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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