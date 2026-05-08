STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|STRABAG SE-Investition
|
08.05.2026 10:03:59
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,00 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 3,571 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.05.2026 332,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,10 EUR belief. Mit einer Performance von +232,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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