ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich STRABAG SE-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von ATX-Titel STRABAG SE am 12.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,90 EUR für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 16,00 Prozent. Alles in allem schüttet STRABAG SE 242,92 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 15,90 Prozent an.

STRABAG SE- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der STRABAG SE-Titel via wien bei einem Wert von 92,70 EUR aus dem Geschäft. Der STRABAG SE-Titel wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem STRABAG SE-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die STRABAG SE-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des STRABAG SE-Wertpapiers 3,58 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 6,33 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der STRABAG SE-Kurs via wien 19,92 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 24,55 Prozent stärker zugenommen als der STRABAG SE-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie STRABAG SE

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 2,70 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 2,93 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Titel STRABAG SE

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens STRABAG SE beträgt aktuell 10,681 Mrd. EUR. STRABAG SE verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,21. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von STRABAG SE auf 18,714 Mrd.EUR, das EPS machte 7,94 EUR aus.

Redaktion finanzen.at