ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 7,76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,887 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2026 auf 15,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,30 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 193,30 EUR entspricht einer Performance von +93,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UNIQA Insurance belief sich zuletzt auf 4,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at