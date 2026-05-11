UNIQA Insurance Aktie

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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Lohnendes UNIQA Insurance-Investment? 11.05.2026 10:04:47

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 8,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 230,012 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (16,86 EUR), wäre das Investment nun 20 738,01 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 107,38 Prozent.

Der Marktwert von UNIQA Insurance betrug jüngst 5,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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