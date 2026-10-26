UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Anlage unter der Lupe
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26.10.2026 10:04:08
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 7,47 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 338,688 UNIQA Insurance-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 356,09 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 23.10.2026 auf 16,70 EUR belief. Mit einer Performance von +123,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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