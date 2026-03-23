UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Performance unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,42 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 155,763 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 14,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 274,14 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 127,41 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von UNIQA Insurance bezifferte sich zuletzt auf 4,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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