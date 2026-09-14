UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Lukrative UNIQA Insurance-Investition?
|
14.09.2026 10:03:41
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 14.09.2016 wurde das UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 1 739,130 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 31 582,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,16 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 215,83 Prozent angezogen.
UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,57 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
17:58
|Montagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verliert mittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX aktuell: ATX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu UNIQA Insurance AG
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|18,28
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.