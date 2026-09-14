ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren UNIQA Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.09.2016 wurde das UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 1 739,130 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 31 582,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,16 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 215,83 Prozent angezogen.

UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,57 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at