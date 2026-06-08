ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,500 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 218,25 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 05.06.2026 auf 17,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 118,25 Prozent.

Der Börsenwert von UNIQA Insurance belief sich zuletzt auf 5,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at