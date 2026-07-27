UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Frühe Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 12,04 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 83,056 UNIQA Insurance-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 453,49 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 24.07.2026 auf 17,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,35 Prozent gesteigert.
UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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