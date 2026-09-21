UNIQA Insurance Aktie

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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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UNIQA Insurance-Investment 21.09.2026 10:03:43

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.09.2025 wurde das UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,58 EUR. Bei einem UNIQA Insurance-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,949 UNIQA Insurance-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 18,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,95 Prozent angezogen.

UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,64 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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