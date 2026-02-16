UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Performance
|
16.02.2026 10:03:48
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das UNIQA Insurance-Papier an diesem Tag 7,91 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 264,223 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 15,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 772,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,72 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 4,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Analysen zu UNIQA Insurance AG
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
