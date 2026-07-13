ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 394,700 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 17,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 048,81 EUR wert. Mit einer Performance von +150,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von UNIQA Insurance belief sich zuletzt auf 5,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at