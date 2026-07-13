UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 13.07.2026 10:04:05

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 394,700 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 17,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 048,81 EUR wert. Mit einer Performance von +150,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von UNIQA Insurance belief sich zuletzt auf 5,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

mehr Nachrichten