ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment gewesen.

Am 01.06.2025 wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 818,331 Anteilen. Die gehaltenen UNIQA Insurance-Aktien wären am 29.05.2026 14 042,55 EUR wert, da der Schlussstand 17,16 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 40,43 Prozent.

Der Marktwert von UNIQA Insurance betrug jüngst 5,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at