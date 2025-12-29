UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende UNIQA Insurance-Anlage? 29.12.2025 10:03:51

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 29.12.2020 wurde die UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 6,46 EUR. Bei einem UNIQA Insurance-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 547,988 UNIQA Insurance-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 931,89 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 23.12.2025 auf 15,46 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 139,32 Prozent vermehrt.

UNIQA Insurance wurde am Markt mit 4,75 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten