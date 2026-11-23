UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Performance im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 7,77 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,870 UNIQA Insurance-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 237,32 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 20.11.2026 auf 18,44 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 137,32 Prozent erhöht.
UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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