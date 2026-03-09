UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
UNIQA Insurance-Investition im Blick
|
09.03.2026
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades UNIQA Insurance-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,07 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 102,536 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 353,91 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 06.03.2026 auf 15,74 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,54 Prozent zugenommen.
UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,83 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
