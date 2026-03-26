Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Verbund-Investment im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Verbund-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verbund-Anteile 10,64 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 940,291 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 64,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60 507,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 505,08 Prozent gesteigert.
Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 22,36 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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