ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Verbund-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verbund-Anteile 10,64 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 940,291 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 64,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60 507,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 505,08 Prozent gesteigert.

Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 22,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at