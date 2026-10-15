Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Profitabler Verbund-Einstieg? 15.10.2026 10:03:22

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verbund-Aktien verdienen können.

Verbund-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 64,55 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Verbund-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,492 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 66,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 028,66 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,87 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Verbund zuletzt 23,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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